楊丞琳獲老公李榮浩撐場公開放閃 耳環掉觀眾席急道歉

楊丞琳獲老公李榮浩撐場公開放閃 耳環掉觀眾席急道歉

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：楊丞琳一連兩場台北小巨蛋演唱會，呢晚嚟到第二場，楊丞琳獲老公李榮浩撐場，李榮浩完成西安個唱馬上趕過嚟為太太打氣應援，楊丞琳甜蜜清唱老公大熱歌曲公開放閃。

楊丞琳升至高空獻唱《雨愛》時卻發生小插曲，耳環墜落喺觀眾席，佢回到舞台急忙向觀眾道歉，幸好有觀眾機靈接住，當晚有不少香港fans專登到台灣支持，香港fans成功吸引楊丞琳注意，楊丞琳以廣東語回應冧爆歌迷。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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