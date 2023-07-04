楊丞琳宣佈舉行巡迴演唱會 親自擔任總策劃打造舞台
為咗可以實現心中嘅理想舞台，呢次演唱會楊丞琳親自擔任總策劃。喺訪問入而楊丞琳好感謝一眾工作人員為佢實現自己嘅想法，佢又指做咗總策劃呢個位，睇到眾幕後嘅勞苦，先令佢更明白到可以企喺舞台上嘅人有幾幸福。
問到今次會唔會同fans有互動時間？楊丞琳就話會同fans分享下日常同心靈雞湯一下呀。至於問到嘉賓名單？楊丞琳坦言之前爭落太多人情債，所以唔會場場都有，而老公李榮浩嚟睇騷支持就夠喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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