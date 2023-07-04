楊丞琳宣佈舉行巡迴演唱會 親自擔任總策劃打造舞台

無線娛樂新聞台報導：楊丞琳完成台灣演唱會冇幾耐，呢日又飛到北京舉行記者會，宣佈稍後將會喺內地舉行演唱會。記者會上有fans送上以楊丞琳形象封創作嘅繪本，而楊丞琳即坦言自己有睇過對方嘅畫作，令呢位fana相當驚喜。