楊丞琳宣佈舉行巡迴演唱會 親自擔任總策劃打造舞台

楊丞琳宣佈舉行巡迴演唱會 親自擔任總策劃打造舞台

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：楊丞琳完成台灣演唱會冇幾耐，呢日又飛到北京舉行記者會，宣佈稍後將會喺內地舉行演唱會。記者會上有fans送上以楊丞琳形象封創作嘅繪本，而楊丞琳即坦言自己有睇過對方嘅畫作，令呢位fana相當驚喜。

為咗可以實現心中嘅理想舞台，呢次演唱會楊丞琳親自擔任總策劃。喺訪問入而楊丞琳好感謝一眾工作人員為佢實現自己嘅想法，佢又指做咗總策劃呢個位，睇到眾幕後嘅勞苦，先令佢更明白到可以企喺舞台上嘅人有幾幸福。

問到今次會唔會同fans有互動時間？楊丞琳就話會同fans分享下日常同心靈雞湯一下呀。至於問到嘉賓名單？楊丞琳坦言之前爭落太多人情債，所以唔會場場都有，而老公李榮浩嚟睇騷支持就夠喇。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 