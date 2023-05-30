楊千嬅相隔4年重啟世界巡迴 無懼畏高企3層樓高吊台出場
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無線娛樂新聞台報導：楊千嬅相隔4年再次重啟世界巡迴演唱會，呢日喺廣州舉行首站演出，場內2萬幾個座位坐滿，為咗令山頂位嘅觀眾都見到自己，畏高嘅千嬅企喺離地3層樓高嘅吊台，唱《飛女正傳》出場。
千嬅面對觀眾嘅熱情，佢除咗多謝歌迷同工作團隊外，仲多謝家人同兒子丁進諾（Torres），感謝兒子給予生活動力同人生鼓勵，佢坦言疫情時病咗，而家啲記憶力越嚟越差，不過佢呢日狀況尚算OK！由於呢晚歌迷太過熱情，即使完場都唔肯走，千嬅只好清唱《姊妹》半首歌！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台