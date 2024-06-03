楊千嬅淚洗昨日憂：從天后到母後的心路歷程

深夜的心聲與母子情深

《芷珊約您》的最新一集由黎芷珊主持，昨晚（2日）迎來了特別嘉賓楊千嬅。節目中，芷珊不僅飛往上海親臨千嬅的巡迴演唱會現場，還進行了一場深入的專訪。在演唱會當天，千嬅不顧自己的懼高症，勇敢地乘坐高達三層樓的空中吊臺登場，令在場的芷珊也感到非常震撼，她在綵排時已經嘗試過這種出場方式，並感嘆道：「天后唔易做」！千嬅分享了她如何逐步克服懼高症，原來是與兒子Torres一起滑雪和乘坐吊車的經歷讓她逐漸勇敢起來，她笑言自從有了兒子後，她的思考方式也發生了變化：「呢個世界冇天后，只有母后。」

在節目的一個環節中，芷珊和千嬅一同參加了一個手工藝工作坊，邊做手工邊進行了一場深度對話。千嬅坦言，幾年前因疫情和網絡風暴而陷入人生低谷，她本以為通過下廚可以自我療愈，卻不料被丈夫丁子高發現她的異常：「丁生發現我做咗五日意粉，咕嚕肉都炸咗四次，覺得我唔對路，我話冇嘢呀，成日扮冇事，但夜深人靜時自己偶爾都會喊。」直到有一天，Torres發現千嬅流淚，問她為何不開心，千嬅才意識到自己需要向兒子坦白真實的感受：「點解我唔敢同佢承認？我係第一身亦係最close嘅人，我要畀最真實佢知，人係可以唔開心；人係可以失敗；人係可以被人批評。過程先係最寶貴，我仔唔會做乜都啱，我都好想人畀機會我仔，『畀機會』三個字好寶貴。」

從不快樂中尋找快樂

在對話中，千嬅也分享了她對快樂的新理解，她說：「以前嘅唔快樂，係要令自己更快樂。」展望未來十年，千嬅表示如果從楊千嬅的角度出發，她會繼續舉辦live演唱會，因為對她來說，演唱會不僅是音樂的展現，更是人生經驗的分享。而從一個母親和妻子的角度，她希望能將更多的時間和精力投入到家庭中：「我想陪伴個仔成長，慢慢老去。」此外，千嬅還透露了一個小祕密，她偷偷地買了幾支Torres出生年份的香檳收藏，並將牠們寄存在朋友家中，以免丈夫發現：「成日喺出面買完嘢寄居人哋屋企，冇人知！」