千嬅甘比現身慈善晚宴 郭晶晶考慮帶小朋友作慈善探訪

無線娛樂新聞台報導：啱啱去完法國過生日嘅 楊千嬅 呢日同埋大劉太太甘比 郭晶晶 羅寶文 等現身一個慈善晚宴，充完電嘅千嬅神采飛揚，仲話已經好一個段時間冇去旅行之後，呢次藉機會同大班朋友相聚，不過今次Torres冇份去，就有少少投訴喇。