楊千嬅返家鄉開騷食牛丸引發爆買潮 男神許光漢現身fans尖叫聲不斷
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無線娛樂新聞台報導：楊千嬅、許光漢及余景天等呢日喺北京出席時裝品牌活動，當日北京氣溫回暖，眾人悉心打扮亮相，佢哋有分享一啲穿搭貼士，以及嚟緊嘅工作計劃。
楊千嬅最近忙於巡演，每次去唔同城市均嘗試唔同當地美食，日前返家鄉汕頭開騷，順道光顧地道牛丸店食店，點知引發爆買潮，事後先知原來店舖魚旦同牛丸被大家買晒，楊千嬅好開心介紹家鄉美食，同時推廣生活文化。
楊千嬅感謝每一站嘅歌迷咁熱情，又設計一啲打卡地點，讓佢感受到歌迷一直以嚟嘅支持，同場嘅許光漢現身在場fans尖叫聲不斷，許光漢即露出招牌笑容，原來佢係呢個品牌嘅fans，難怪佢對身上嘅外套愛不釋手。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台