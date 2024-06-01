楊千嬅淚灑上海巡演 揭露演藝生涯高低起跌

楊千嬅的音樂與生活轉變

由黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》，每星期日晚上9點半於翡翠臺播出。在即將於2日播出的第七集中，主持人芷珊專程飛往上海，親臨楊千嬅的巡迴演唱會現場，並進行了一場深度專訪。在訪談中，楊千嬅多次感動落淚，連多年好友芷珊也忍不住紅了眼眶。

楊千嬅曾因熱愛唱歌而放棄了護士職位，勇敢地闖入樂壇。她的努力不懈最終讓她成為了樂壇與影壇的雙料天后。在她28年的演藝生涯中，經歷了無數的高低起跌。特別是2019年，一場網絡風暴讓她陷入了職業生涯的低潮，隨後又遭遇了疫情的重擊，這一系列事件讓她的事業和人生都面臨了巨大的挑戰。楊千嬅在節目中罕有地提到了當時的心情：「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚好慌，嗰種慌係嚟自突然人生感到迷失。」

重建自信與感激前輩的指導

面對困境，楊千嬅並沒有放棄，她與家人暫居上海，努力重建自己的自信。她積極參與歌唱節目《聲生不息》，挑戰自我，並從中獲得了成長。楊千嬅非常感激葉蒨文和李玟等前輩的分享和指導，她說：「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於外界對她的看法，楊千嬅以幽默回應：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過埋啦！」

楊千嬅對廣東歌的自豪與未來展望

楊千嬅在巡演中幾乎全程演唱廣東歌，她看到即使是非粵語地區的觀眾也能熱情地跟唱，感動之情溢於言表。她說：「我好proud of自己係廣東歌歌手，好想趁仲有體力，將廣東歌唱到去唔同城市。」回顧自己的歌唱生涯，楊千嬅坦言隨著年齡和經驗的增長，對歌曲的理解也更加深刻，她感慨地說：「我好憎以前唱到咁衰，但依家唱番，先發現原來嗰把聲係最快樂。」