楊卓娜女兒無意入娛樂圈 徐榮愛女「包包」係哥哥張國榮歌迷
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無線娛樂新聞台報導：一眾星爸星媽楊卓娜、徐榮同前Mr.樂隊成員布志綸（Alan）呢日帶小朋友出席公益活動，一齊宣傳珍惜食物嘅消息，楊卓娜一直教女兒楊舒然要惜食及管理財政。
早前女兒楊舒然被封為最有潛質星二代，不過阿女就無意入娛樂圈，自己唔太鍾意上鏡，楊卓娜希望阿女多啲做慈善工作，帶畀別人更多正能量。
徐榮女兒「包包」徐心怡曾客串演出TVB處境劇《愛·回家》，以一身女團打扮亮相，原來包包係BLACKPINK粉絲之外，仲係一位後榮迷，徐榮指阿女有聽哥哥張國榮嘅歌曲，包包現時有學唱歌同跳舞，同場嘅布志綸得知兒子Adam想做歌手後，就唔太建議兒子Adam入行，布志綸覺得做音樂好辛苦，雖然自己造緊歌，希望嚟緊有多啲演出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台