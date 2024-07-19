48歲楊張新悅時尚晚宴驚艷亮相 高貴靚女風采不減當年

時尚活動驚艷登場

楊張新悅，一名曾經活躍於樂壇和影視界的藝人，自1997年入行以來，參與了多部電視劇的演出，如《先生貴性》、《人龍傳説》和《美麗人生》等。2007年，她在泰國與議員楊哲安喜結連理，之後便專注於家庭生活，育有四名女兒：15歲的Lucy、13歲的Lily、9歲的Leah和6歲的Lola，一家六口生活幸福美滿。

近日，楊張新悅出席了在深圳舉行的一場時尚晚宴，她身穿粉色花瓣長裙，展現了她的高貴與美麗。「仲正過後生果陣」、「嘩，唔識老」、「好耐冇見」、「索啊」等讚美之詞在社交媒體上不絕於耳。她的出現不僅令現場氣氛高漲，也讓她在網上再次成為焦點。

學霸背景揭祕

除了在娛樂圈的成就，楊張新悅還是一位學霸。她曾就讀於聖保祿學校，後來考入香港大學法律系，並於2010年回到母校攻讀環境管理學碩士，最終以全班第一名的成績畢業。她的這一面不僅展示了她的美貌，更彰顯了她的智慧。

優雅高貴時尚圈新星

雖然楊張新悅已經很少在螢光幕前亮相，但她成功轉型進入時尚界，並以其獨特的氣質和風格，贏得了眾多讚譽。她的每一次出現都讓人驚艷，證明瞭她不僅保持了過去的風采，更在時尚圈中繼續發光發熱。