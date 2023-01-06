楊明快將服刑期滿 莊思明正式復工拍劇
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楊明 早前因為不小心駕駛等罪上訴失敗，要喺冬至入獄服刑18日，一直陪伴身邊嘅女友 莊思明 ，事後曾到收押所搽探望，之後元旦日又有傳媒發現思明再探已轉往到赤柱監獄服刑嘅男友。
據報楊明日內就會服刑期滿，而思明迎日亦已投入工作，為新劇《異空感應》開工拍攝，呢日拍攝佢被人追斬嘅戲份，佢同陳曉華一直逃走，而拍攝空檔亦見到佢略有笑容，似乎心情較前放鬆，佢同Hera接受訪問時仲有講有笑呀。
網民點睇？
不如開部劇叫＂陽明傳＂啦! 由一個多次醉𢱌既大好青年，不知悔改，但最後得到女友支持，坐完之後改過自身既故事！一定多人睇呀！
判得太少了
Do they still do cavity searches for new inmates in HK?
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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