楊洛婷信奉回教攜仔女去迪拜最豪華清真寺 難忘高溫搭越野車穿越沙漠…
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無線娛樂新聞台報導：楊洛婷信奉回教攜仔女去迪拜最豪華清真寺 難忘高溫搭越野車穿越沙漠
楊洛婷近日與仔女及媽咪一齊暢遊杜拜，老公黃天翱（Tim）因工作太忙未有同行，今次三代同堂去旅行。
楊洛婷與仔女一齊去咗當地主題樂園玩，佢最難忘喺高溫下與小朋友一齊乘搭越野車穿越沙漠。由於楊洛婷屋企本身信奉回教，今次有機會與小朋友到回教謝赫扎耶德大清真寺，仔女有穿上伊斯蘭教嘅服飾。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台