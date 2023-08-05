楊祐寧為安全割愛賣電單車 爆大女迷戀髮型師亨利
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無線娛樂新聞台報導：楊祐寧於2020年與Melinda（王詠穎）結婚，早前迎接細女Kya出生，呢日現身一個代言活動，楊祐寧並唔抗拒生第三胎，更分享避免大女Anah與細女Kya爭寵嘅方法，楊祐寧開心見到大女好鍾意妹妹。
楊祐寧開心見到大女好鍾意妹妹，雖然楊祐寧唔介意有第三胎，不過佢想把主導權交畀太太決定，楊祐寧更爆2歲大女迷戀髮型師亨利，被問阿女係咪喜歡帥哥，楊祐寧即好大反應：「不是，我也是帥的，我根本一直是帥，她只是喜歡可愛型，看起來白的、眼睛圓圓的。」而楊祐寧一向鍾情玩重型電單車，為咗安全起見佢早前割愛賣車。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台