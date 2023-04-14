楊紫瓊封奧斯卡影后後首來港 高興亞洲電影人實力被認同
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無線娛樂新聞台報導：久未喺香港露面嘅楊紫瓊，呢晚盛裝出席一個珠寶品牌晚宴，楊紫瓊上月榮封奧斯卡第一位亞裔影后後首次來港，佢呢次奪獎最高興係亞洲電影人實力被認同，楊紫瓊目前忙於喺倫敦拍攝新戲。
莫文蔚同老公早前甜蜜歐遊，呢日二人拖手現身，佢最近拍緊一個內地唱歌節目，今年係莫文蔚入行30年，佢暫時未有計劃開騷，不過佢即將推出新歌，同場出席活動有何超瓊、劉嘉玲、何超蓮及林青霞等。
網民點睇？
So in love with you
Hollywood 真係會認同亞洲电影？咪天真啦！係睇住大陸個市場就真！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台