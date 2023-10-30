李幸倪被誣衊成不雅影片主角 江海迦稱未有婚禮計劃
廣告
無線娛樂新聞台報導：奧斯卡影后Michelle楊紫瓊，呢晚同莫文蔚、沈震軒、AGA江海迦、關智斌同李幸倪等現身酒店嘅周年活動，雖然Michelle未有接受訪問，但係佢一出現就成為在場焦點。
日前Gin Lee嘅fans社群被不法份子入侵同騷擾，fans見到都好嬲，呢日Gin Lee再提起呢件事，佢話對方喺社群入面不斷send啲不雅視頻出嚟，再誣衊視頻中人係佢，之後更加有人將呢啲視頻私訊畀Gin Lee，聽到身邊嘅Kenny O晒嘴，仲話會允當對方嘅護花使者。
Gin Lee表示事件發酵至今，呢班不法份子仲會講啲令人心寒言論，例如喺邊度等佢、會做啲乜嘢等，Gin Lee指為咗杜絕此事，佢即將成立自己嘅fans club同推出自己嘅app，到時會將chat group放入呢個自家app入面。
最近喺內地參加綜藝節目嘅Kenny，為咗演出落力練舞仲搞到周身傷，仲試過成30個鐘冇瞓教，雖然咁辛苦，但係Kenny話成件事好好玩好值得，笑言估唔到成40＋嘅佢都可以挑戰自己嘅極限。
AGA呢日就未有同未婚夫鄭子邦同行，問到佢婚期問題，佢話因為仲忙緊Tour同唱片，所以暫時未有計劃，仲話一切都隨緣，問到佢係咪會低調舉行婚禮？AGA就話因為對方唔係圈中人，所以都係會依呢個方向去進行。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《奇異女俠玩救宇宙》影評如何？
楊紫瓊在電影《奇異女俠玩救宇宙》中的演出亦被評為從影以來最佳演出，去年已有不少讓她角逐今年奧斯卡影后的呼聲，結果不負眾望，電影中楊紫瓊需要分飾多角⋯⋯詳情請看
楊紫瓊男友是誰？
楊紫瓊回復單身後不乏追求者，直至2004年與比她年長17年的⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台