黑色月光丨王浩信楊茜堯11年後再結劇緣 尹揚明相隔廿年再拍TVB劇…
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無線娛樂新聞台報導：楊茜堯、林夏薇、黃翠如、王浩信、尹揚明及何廣沛等呢日喺深圳出席TVB新劇《黑色月光》開鏡拜神儀式，楊茜堯首度跟家姐楊卓娜合作擦出火花，更與王浩信相隔11年後再結劇緣，楊茜堯指回巢拍劇係因劇本好吸引，而且台前幕後都畀到佢安全感。
王浩信與楊茜堯對上一次合作就係拍《名媛望族》，同時佢亦好想有機會同林夏薇合作，身邊嘅林夏薇即笑言係許願成功，林夏薇又指自己睇劇本已經想一路追落去，劇情好緊湊同激烈。
楊茜堯今次喺新劇以一個復仇者姿態出現，王浩信笑指自己都係復仇者，與楊茜堯組復仇者聯盟，呢次飾演一個有錢仔；楊茜堯近日正式入劇組開工，放心將一對寶貝仔女交畀老公羅子溢，佢好享受專心工作。
黃翠如有一段時間冇拍劇，呢次佢與楊茜堯、楊卓娜演三姊妹，而張頴康同王浩信就比較多對手戲，尹揚明相隔20年後再拍TVB劇集，期待拍攝與對手交流！
網民點睇？
期待三位女主❤❤
期待
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台