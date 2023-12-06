黑色月光丨王浩信楊茜堯11年後再結劇緣 尹揚明相隔廿年再拍TVB劇...

無線娛樂新聞台報導：楊茜堯、林夏薇、黃翠如、王浩信、尹揚明及何廣沛等呢日喺深圳出席TVB新劇《黑色月光》開鏡拜神儀式，楊茜堯首度跟家姐楊卓娜合作擦出火花，更與王浩信相隔11年後再結劇緣，楊茜堯指回巢拍劇係因劇本好吸引，而且台前幕後都畀到佢安全感。