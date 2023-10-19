楊茜堯向泉叔傳授湊B心得 爆羅子溢悉心安排結婚周年燭光晚餐原因
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無線娛樂新聞台報導：楊茜堯近年專注湊小朋友，減少幕前工作，難得呢日出山現身活動，雖然有一段時間冇亮相公開活動，見楊茜堯容光煥發keep得咁好，佢笑指湊B經驗豐富，向主播泉叔王鎮泉（Jeoffrey）傳授心得。
楊茜堯育有一對仔女，坦言唔會再追多一個，楊茜堯本身好鍾意女，好似佢同家姐楊卓娜咁兩姊妹有時會傾吓心事，之不過楊茜堯明白生B冇得揀性別，所以打消再生B嘅念頭；楊茜堯目前將仔女放喺第一位，但係佢就向粉絲派定心丸，揚言遇到合適劇集隨時可復出開工，亦想試吓同老公羅子溢上真人騷，楊茜堯直言現時有傾緊工作。
楊茜堯同老公羅子溢結婚7年，一家四口幸福滿瀉，最近兩公婆享受二人世界慶祝結婚周年，撐枱腳食燭光晚餐放閃，楊茜堯爆老公唔係一個浪漫嘅男人，但係羅子溢一聽到愛妻想要儀式感，即使身在馬來西亞，羅子溢仍悉心安排一切，務求令老婆楊茜堯滿意。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台