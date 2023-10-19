楊茜堯向泉叔傳授湊B心得 爆羅子溢悉心安排結婚周年燭光晚餐原因

無線娛樂新聞台報導：楊茜堯近年專注湊小朋友，減少幕前工作，難得呢日出山現身活動，雖然有一段時間冇亮相公開活動，見楊茜堯容光煥發keep得咁好，佢笑指湊B經驗豐富，向主播泉叔王鎮泉（Jeoffrey）傳授心得。