星光路上丨楊證樺自細被娛圈吸引無懼演任何角色 其父為汪明荃藝員訓練…
楊證樺喺台慶劇《超能使者》飾演「高佬」發揮超班演技，兩父子一場催淚生離死別戲，令人動容，楊證樺日前接受TVB娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問，暢談當年童星身份入行，其父更係汪明荃嘅藝員訓練班同期同學，後來爸爸移民到美國定居，楊證樺細個聽到爸爸講故事，從而覺得娛樂圈好吸引。
楊證樺第一次演出就係拍《闊少爺當差》，當時麥德羅曾推薦楊證樺做舞蹈藝人，佢十幾歲一邊跳舞一邊拍劇，後來楊證樺曾參加第15屆新秀歌唱大賽紐約選拔賽勝出，一直好想入行，最終楊證樺冇參加香港新秀，直接入讀訓練班做旁聽生，其後加入TVB，由啟蒙老師羅冠蘭教做戲。
楊證樺曾畀自己一個限期，若果未能「達標」，一度想過轉行返美國做理髮，但係楊證樺發現自己越做越鍾意演員呢個工作，覺得做演員係終身職業；楊證樺喺《巾幗梟雄之義海豪情》飾演宮崎少佐，佢本身唔識日文，不過楊證樺於劇中好多對白要講日文，只好膽粗粗試吓，當時監製李添勝見佢做得幾好，曾致電好奇問佢係咪識日文，得到呢個評價令楊證樺非常開心，隔咗幾日，添哥又再聯絡佢，叫佢演祥仔同雯女喺集中營嗰場有成8、9場戲，足足幾頁紙日文對白，佢努力把握機會盡做，令觀眾印象深刻。
楊證樺近排喺台慶劇《超能使者》飾演「高佬」，記得當初監製文偉鴻同佢講呢個故事嗰陣，楊證樺已覺得故事好悽涼，未睇劇本已經想喊，要keep住情緒低落，拍出嚟先有呢個感覺。楊證樺稱好鍾意演紀律部隊，自言愛守規矩，有時開工過份認真，唔想嘻嘻哈哈浪費時間，連同事都好奇問佢使唔使咁樣，楊證樺喺屋企亦係嚴父，對小朋友管教甚嚴。
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