阿一鮑魚創辦人楊貫一離世享年90歲 一生為鑽研美食努力不懈
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無線娛樂新聞台報導：「一哥」富臨飯店創辦人楊貫一於7月31日因病與世長辭，享年90歲。楊貫一曾獲世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章及米芝蓮三星等榮譽。
今日富臨飯店官方facebook宣佈噩耗，楊貫一年輕時來到香港打拚，一生為鑽研美食努力不懈，創下顯赫成績，楊貫一、戴龍、陳東及許沛東合稱「香港四大名廚」，一哥多年來對香港餐飲業的默默貢獻，從不吝傾囊相授、樂於提攜後輩的無私精神，一哥所留下的美饌、精神與智慧，該集團將牢記把大師的傳奇生生世世延續。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台