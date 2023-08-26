鮑魚大王楊貫一音樂監製陳匡榮分別設靈 親友致祭憶過往哀傷肅穆
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無線娛樂新聞台報導：譽滿中外；有「鮑魚大王」稱號嘅 楊貫一 上月離世，享年90歲。家人呢日為一哥設靈，生前政商好友都先後到場送別，而生前同佢關係密切嘅「鮑魚公主」Lisa亦都現在身協助打點，圈中人 黎燕珊 朱潔儀 蕭秀香 黃淑儀 亦有到場致祭。
身為同行嘅三姐提到，一哥對後輩一向提携又關照，仲一直有堅持請大家食美食嘅習慣，更深受同業尊重，知道一哥離世更覺得非常愕然。至於綵排完舞台劇後趕至嘅珊姐，就話同一哥相識已久，對方嘅隨和令自己印象非常深刻。
同樣認識一哥廿多年嘅Gigi姐，就提到過往不時向對方請教廚藝心得，更指對方不吝公開唔少秘訣，又指對方和藹之餘亦非常大方。
而身為一哥徒弟之一嘅朱潔儀，就憶述當年隨口一句就獲一哥收為徒，仲話烹調鮑魚手法就係師承自一哥，仲被師傅打80分高分。
同日樂壇另一重要人物「大飛」陳匡榮亦設靈，曾為唔少歌手製作唔少名曲嘅大飛月初僅以52歲之齡離世，獲唔少樂壇朋友送上花圈致哀，靈堂以大形演奏相作靈照， 陳奕迅 夫婦 杜如風 布志綸 連炎輝 等分別到場，據指 何超儀 同丈夫 陳子聰 亦低調到場送別多年好友。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台