鮑魚大王楊貫一音樂監製陳匡榮分別設靈 親友致祭憶過往哀傷肅穆

無線娛樂新聞台報導：譽滿中外；有「鮑魚大王」稱號嘅 楊貫一 上月離世，享年90歲。家人呢日為一哥設靈，生前政商好友都先後到場送別，而生前同佢關係密切嘅「鮑魚公主」Lisa亦都現在身協助打點，圈中人 黎燕珊 朱潔儀 蕭秀香 黃淑儀 亦有到場致祭。