樂基兒離婚後首次公開露面 視兒子為情人暫唔考慮發展新戀情
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無線娛樂新聞台報導：樂基兒（Gaile）、王君馨、莫文蔚、周汶錡、Ana R.、馬詩慧、王敏德及姚書軼（Mikki）等呢日一齊現身著名時裝設計師鄭兆良時裝騷，呢次係Gaile離婚後首次公開露面，回復單身嘅Gaile，依然明艷照人，今次返港未有帶兒子同行，難免惦掛兒子Hunter。
Gaile今次回港逗留幾日，完成手頭上工作便回家，每日會同阿仔視像通話，Gaile與前夫朱智豪（Ian）相識20年，現時仍保持良好關係，目前二人以共同撫養形式照顧阿仔，Gaile澄清二人離婚絕不涉及第三者，又指阿仔仲細，佢哋未有同阿仔解釋太多細節，只係畀阿仔知道父母唔係同住，Gaile同Ian雖然唔再係夫妻身份，不過佢哋早前喺父親節亦有約出嚟見面，Gaile經歷過兩段婚姻，視兒子為情人，暫時唔考慮發展新戀情。
同場嘅馬詩慧同王敏德講起兒子王躍穎（Kadin）喺美國完成演藝課程後，選擇留喺當地追尋電影夢，佢哋表示全力支持兒子，王敏德希望阿仔返港時見多啲導演同監製，笑指阿仔廣東話比自己好，喺香港有機會發展。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台