親友送別Uncle Ray化作一縷輕煙 劉德華張學友送花牌致哀

無線娛樂新聞台報導：樂壇教父Uncle Ray於上月13日與世長辭，享年98歲，喪禮於2月23號舉行，靈堂佈置簡潔，放滿各界致送嘅花牌，包括劉德華、張學友、徐小鳳及香港電台等，Uncle Ray相識滿天下，生前人緣極廣，呢日財政司司長陳茂波 、商台主席何驥、俞琤、泰迪羅賓、Joe Junior夫婦、車淑梅、陳欣健等各界人士致祭。