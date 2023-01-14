Joe Junior哽咽難捨Uncle Ray辭世 領唱好友生前最愛歌曲作最後送…
98歲「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）於昨午（13日）安詳辭世，家人亦深表沉痛及不捨，在彌留之際，親友陪伴在側，好友Joe Junior趕抵醫院時未能跟摯友道別，其後Joe Junior領唱歌曲《You’ll Never Walk Alone》作最後送別，喪禮以天主教形式進行。
Joe Junior難捨好友離世，他接受訪問時心情仍未能平伏，當時他跟太太在家中吃午餐，收到電話說Uncle Ray還是不行了，他一度哽咽：「即刻換衫飛過去，過到去已經見唔到佢，想同佢講兩句都講唔到，見到佢瞓喺度好安詳，仲有佢屋企人、我太太同好友在場。佢助手Andy話畀我聽佢啱啱走咗‥‥我知道佢靈魂仲喺度，佢可能仲聽到我哋講嘢。」
Joe Junior指《You’ll Never Walk Alone》是他們都喜歡呢首祝福別人的歌，Uncle Ray一生是一個非常開心的人，已經做盡他喜歡做的事，Joe Junior表示：「我見佢咁安詳，我摸吓佢塊面，我覺得佢已盡晒力……佢鍾意做唱片騎師，能夠做到今時今日佢好開心，佢畀我好多寶貴嘅意見係永遠喺我腦海，別人唔尊重係唔緊要，笑吓就得。」
Joe Junior與Uncle Ray識於微時，當中最難忘就是Uncle Ray好似他的爸爸一樣，教導他要有禮貌、如何尊重別人、世界是怎樣，Uncle Ray曾告訴Joe Junior加入娛樂圈就似坐過山車一樣複雜，要面對很多現實要捱苦，能否賺錢不緊要，最重要是健康，以及做你喜歡的工作；Uncle Ray健康近年受大家關注，去年曾傳出中風消息，Uncle Ray在醫院休養過後出院，親自向外界報平安，同年10月現身「露雲娜&歐信希深愛著你演唱會2022」捧場。
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