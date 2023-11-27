坤哥鬥毅行者扯爛襪奶仔笑熟手 伍富橋太太出動檢查站送補給

無線娛樂新聞台報導：周圍行唔停搞到出晒名嘅 方紹聰 呢日同 吳業坤 伍富橋 仲有一位消防員朋友，一齊參加賽程100公里嘅年度越野跑盛事毅行者比賽，雖然有話一鼓作氣，不過坤哥開賽前就已經連襪都爛埋，唔知會唔會影響賽果呢？