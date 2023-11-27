坤哥鬥毅行者扯爛襪奶仔笑熟手 伍富橋太太出動檢查站送補給
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無線娛樂新聞台報導：周圍行唔停搞到出晒名嘅 方紹聰 呢日同 吳業坤 伍富橋 仲有一位消防員朋友，一齊參加賽程100公里嘅年度越野跑盛事毅行者比賽，雖然有話一鼓作氣，不過坤哥開賽前就已經連襪都爛埋，唔知會唔會影響賽果呢？
首次出賽嘅Alvin仲話雖然賽程有成幾十個鐘，不過有最強後盾太太喺唔同檢查站安排熱辣辣飯餸，相信會令成績更加好咁話呀。而坤嫂雖然未有現身，不過一樣一早起身安排愛心早餐，亦會同Alvin太太同步參與。
不過早前佢哋訓練時奶仔爆出坤嫂體能仲Fit過佢之後，呢日坤哥就大膽咁話要振夫綱喎。而奶仔就酸溜溜話成隊得自己單身，要喺比賽時試吓搵唔搵到志趣相投嘅女朋友咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台