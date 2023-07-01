樂易玲生日Party眾星同賀 願望身體健康珍惜身邊人

無線娛樂新聞台報導：負責TVB藝人管理嘅 樂易玲 ，今年生日繼續辦Party同一班藝人大肆慶祝64歲，除咗兩個囝囝整定Cup Cake到場之外，大班藝人包括 陳山聰 胡定欣 陳豪 莊思敏 莊思明 傅嘉莉 張兆輝 方力申 朱晨麗 江嘉敏 姚子羚 應屆香港小姐 林洧鈺 梁超怡 同徐麟 謝東閔 朱智賢 羅子溢 陳敏之 吳業坤 同埋《聲夢傳奇》、《中年好聲音》嘅成員都有到賀，非常熱鬧。