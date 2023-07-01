樂易玲生日Party眾星同賀 願望身體健康珍惜身邊人
除咗 周吉佩 同 李佳 吳大強 等人即場唱生日歌之外， 支嚳儀 仲親手製作生日蛋糕到場，而Benson就話會送花俾樂小姐喎。而山聰仲話呢晚大家都有Dress Code，定欣仲話希望樂小姐要保持健康應令繁重工作呀。
江嘉敏近日又似乎有啲病，不過佢就話自己「堅守一線」，大家就仲有幾聲咳喇。幾位港姐出身嘅靚女今年首次出席，佢哋各自準備禮物之餘，仲話對獲邀非常驚喜呀。
人人都送上祝福，樂小姐本人當然開心啦，佢仲話希望自己同身邊嘅大家都保持身體健康，亦都要珍惜同享受生活呀。近來一直忙住唔同慶祝活動嘅佢，又話同各位朋友都珍惜見面嘅機會呀。
網民點睇？
Happy birthday to 樂小姐！🏹🇨🇦
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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