樂易玲生日Party眾星同賀 願望身體健康珍惜身邊人

樂易玲生日Party眾星同賀 願望身體健康珍惜身邊人

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：負責TVB藝人管理嘅 樂易玲 ，今年生日繼續辦Party同一班藝人大肆慶祝64歲，除咗兩個囝囝整定Cup Cake到場之外，大班藝人包括 陳山聰 胡定欣 陳豪 莊思敏 莊思明 傅嘉莉 張兆輝 方力申 朱晨麗 江嘉敏 姚子羚 應屆香港小姐 林洧鈺 梁超怡 同徐麟 謝東閔 朱智賢 羅子溢 陳敏之 吳業坤 同埋《聲夢傳奇》、《中年好聲音》嘅成員都有到賀，非常熱鬧。

除咗 周吉佩 同 李佳 吳大強 等人即場唱生日歌之外， 支嚳儀 仲親手製作生日蛋糕到場，而Benson就話會送花俾樂小姐喎。而山聰仲話呢晚大家都有Dress Code，定欣仲話希望樂小姐要保持健康應令繁重工作呀。

江嘉敏近日又似乎有啲病，不過佢就話自己「堅守一線」，大家就仲有幾聲咳喇。幾位港姐出身嘅靚女今年首次出席，佢哋各自準備禮物之餘，仲話對獲邀非常驚喜呀。

人人都送上祝福，樂小姐本人當然開心啦，佢仲話希望自己同身邊嘅大家都保持身體健康，亦都要珍惜同享受生活呀。近來一直忙住唔同慶祝活動嘅佢，又話同各位朋友都珍惜見面嘅機會呀。

網民點睇？

Happy birthday to 樂小姐！🏹🇨🇦

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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