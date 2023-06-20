樂易玲 田啟文爆星爺有戲癮唔排除自導兼主演 楊明入《愛‧回家》恨演女友上...

田啟文爆星爺有戲癮唔排除自導兼主演 楊明入《愛‧回家》恨演女友上…

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無線娛樂新聞台報導：田啟文爆星爺有戲癮唔排除自導兼主演 楊明入《愛‧回家》恨演女友上司

近年多咗市民入戲院睇戲，不少香港電影票房報捷，呢日喺港島區有一間戲院開幕，樂易玲、田啟文、何廣沛、孔德賢、楊明及莊思明有現身支持，資深電影人田啟文早前受訪透露星爺周星馳有意復出拍戲，呢日田啟文稱星爺有機會執導兼主演，但係佢唔會好似以前咁去演。

何廣沛同孔德賢拍完TVB新劇《新聞女王》，佢哋表示好唔捨得，何廣沛讚佘詩曼交足戲冇NG，好關心每一位演員，記得演員嘅個名，不時約台前幕後一齊食宵夜，為咗團結劇組不惜犧牲休息，何廣沛指佘詩曼絕對係令人眼前一亮嘅前輩。

此外，楊明近日加入《愛‧回家之開心速遞》大家庭，雖然楊明跟女友思明未有對手戲，不過楊明希望演女友上司！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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