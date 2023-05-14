樊亦敏生日收母親節卡 「風少」陳浚霆每年花心思準備禮物

無線娛樂新聞台報導：樊亦敏憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演三太白天娥一角成功入屋，同「風少」陳浚霆大受歡迎，二人喺戲裡戲外默契十足，樊亦敏同陳浚霆呢日出席珠寶活動，母親節將至，風少原來花咗唔少心思準備禮物。