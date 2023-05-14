樊亦敏生日收母親節卡 「風少」陳浚霆每年花心思準備禮物
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無線娛樂新聞台報導：樊亦敏憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演三太白天娥一角成功入屋，同「風少」陳浚霆大受歡迎，二人喺戲裡戲外默契十足，樊亦敏同陳浚霆呢日出席珠寶活動，母親節將至，風少原來花咗唔少心思準備禮物。
繼子陳浚霆一向好錫媽咪顧紀筠，坦言花、朱古力同心意卡都送過，而佢笑言今年都要準備埋禮物畀樊亦敏，5月28係樊亦敏生日，上年陳浚霆送咗一張母親節卡，樊亦敏稱今年可以送啲閃閃嘅鑽飾。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台