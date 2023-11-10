樊亦敏感謝「三太」角色帶旺人氣 笑言拍動作戲連武術指導都怕
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無線娛樂新聞台報導：樊亦敏呢日以嘉賓身份出席一個嘉年華活動，憑《愛‧回家之開心速遞》三太白天娥成功入屋，一登場即化身人氣王，佢開心與小朋友互動，感謝「三太」角色帶旺人氣。
樊亦敏今次接觸好多小朋友，更落場玩羽毛球遊戲，邀請小朋友一齊切磋球技，樊亦敏曾試過學網球時，唔小心飛咗球拍去老師嗰個方向，佢最尾決定去學跳舞同打Boxing，盡量唔好拎工具，樊亦敏笑言拍動作戲，連武術指導都叫唔好畀嘢佢拎住。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台