樊亦敏袁文傑冬至送暖探望獨居長者 古佩玲陳俊霆《愛‧回家》新年劇情…
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無線娛樂新聞台報導：樊亦敏袁文傑冬至送暖探望獨居長者 古佩玲陳俊霆《愛‧回家》新年劇情精彩
樊亦敏、袁文傑、陳俊霆、古佩玲、陳星妤及邵初等呢日參加無綫電視暨藝員愛心基金冬至送暖2023活動，眾人一齊跟愛心包送畀獨居嘅老友記，兼且向佢哋灌輸防騙意識，提醒老友記小心騙案。
袁文傑做義工更收到開心驚喜，獲老友記讚係新人，古佩玲亦好開心有機會同老友記一齊傾吓偈，嚟緊冬至一班《愛‧回家之開心速遞》嘅演員要繼續開工，佢哋透露新年劇情相當精彩又熱鬧，而邵初、邢慧敏、陳星妤及梁凱晴參加冬至送暖行動，邵初同梁凱晴難忘跟獨居老友記傾偈，見到老友記有啲眼濕濕，令佢哋印象難忘好感動。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台