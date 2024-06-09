《福祿壽訓練學院》周百恩與鄭詠謙的精彩對決：模仿秀中的創意與感動

鄭詠謙的獨特演出

在最新一集的《福祿壽訓練學院》中，觀眾見證了一場精彩絕倫的模仿秀對決。首輪比賽中，來自Team Fuk的周百恩對抗Team Luk的鄭詠謙，兩人分別扮演了蘇民峰和鄭伊健，展現了各自的才藝和創意。

鄭詠謙以鄭伊健的經典古惑仔形象登場，演唱了《極速》並改編了《一個為你甘去日本的戀人》（原曲：《一個為你甘去蹈火海的人》），向鄭伊健與鄭太蒙嘉慧的愛情故事致敬。他的表演中不僅展示了流利的日語，還透露了這次表演是為了紀念他已故的哥哥。「鄭伊健係我已離世親哥哥嘅偶像，佢係band友嚟，幫過謝霆鋒彈Band。」儘管他的表現因緊張而稍顯拘束，但火火評價他的開場：「你啱啱出場似一個唔記得剪頭髮嘅Terminator，但好快鄭伊健把聲就返嚟喇。」火火還稱讚鄭詠謙的歌詞改編技巧。

周百恩的精彩扮相與互動

另一方面，周百恩挑戰扮演蘇師傅，他的扮相和表演讓人難以分辨真假。在假髮和化妝的幫助下，他成功地模仿了蘇師傅的外觀和語氣。表演中，他不僅展示了蘇師傅的特有語調，還與現場的多位嘉賓進行了互動，包括思捷和祖藍，並逗得全場觀眾捧腹大笑。美儀對他的表演讚不絕口：「（講到）蘇民峰唱歌哩，分分鐘第時啲分享網站就剪你頭先條片（個表演）出嚟，就好似你（望向祥師兄）嘅何生何太咁，難分真與假我直情覺得！」最終，周百恩以126對74的得票數擊敗鄭詠謙，成功晉級下一輪。

導師祖藍的細心指導

節目中還展示了幕後花絮，其中祖藍在指導鄭詠謙時表現出極大的耐心和專業，他對表演的細節要求非常嚴格：「你個字唔係畀個breathy我，就畀個漸大我、唔係畀個漸大我，就畀個ug音我，是旦一樣，三個字裏面任何呢三樣嘢係冇嘅，咁就唔啱架喇。」這段指導展示了他對藝術的熱情和對學員成長的關心。