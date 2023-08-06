橫濱流星拍完新戲考獲拳擊執照 山口智子相隔27年再登大銀幕
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無線娛樂新聞台報導：橫濱流星、橋本環奈、佐藤浩市及山口智子呢日一齊現身東京試映會宣傳新戲，橫濱流星呢位26歲型男今次飾演拳擊手，因不公平裁決而輸咗比賽，後來遇上由佐藤浩市扮演嘅知名拳擊手，佢求前輩教打拳並以世界冠軍為目標。
橫濱流星首次挑戰演拳擊手，拍完呢套戲被慫恿去考牌，結果橫濱流星成功考獲拳擊執照，呢次橫濱流星同橋本環奈首度結片緣，橋本環奈讚橫濱流星做事好有決心，非常熱血又有男子氣概，山口智子相隔27年再登大銀幕，佢感慨時光飛逝，今次接拍新戲全因對浩市前輩嘅愛。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台