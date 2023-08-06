橫濱流星拍完新戲考獲拳擊執照 山口智子相隔27年再登大銀幕

無線娛樂新聞台報導：橫濱流星、橋本環奈、佐藤浩市及山口智子呢日一齊現身東京試映會宣傳新戲，橫濱流星呢位26歲型男今次飾演拳擊手，因不公平裁決而輸咗比賽，後來遇上由佐藤浩市扮演嘅知名拳擊手，佢求前輩教打拳並以世界冠軍為目標。