歌神張學友宣佈展開巡演 自爆壓力大導致失眠
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無線娛樂新聞台報導：歌神張學友宣佈開騷，呢日喺澳門開記招，將展開第10個巡迴演唱會，記招上回顧學友過往演唱會嘅片段，歌神有啲感觸，覺得自己不斷在進步，自言不怕老，只希望自己老得靚啲。
學友一向產量唔多，經歷過疫情冇工開嘅日子，令學友頓時有啲擔心，密密計劃工作，等疫情放緩即馬上開工，又忙於籌備音樂劇演出及巡迴開騷計劃，學友7月踏入62歲，喺今次巡迴演唱會，佢希望精彩得嚟要量力而為，不再刻意挑戰體力，學友嚟緊6月喺澳門開騷，自爆壓力大導致失眠，佢更解構多年唔請嘉賓嘅原因。
學友上一個巡演為期兩年三個月，共有233場刷新個人紀錄，雖然學友表明今次唔打算打破場次紀錄，佢已排好初步時間表，計劃明年喺香港開騷，學友稱喺香港計劃開個唱比較遲，想喺一年或年半便完成巡演。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台