許冠傑首唱與張國榮合作歌 契仔古巨基分享歌神小秘密
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無線娛樂新聞台報導：歌神許冠傑（Sam）舉行7場紅館演唱會，眨吓眼嚟到第6場，呢晚嘉賓係Sam契仔古巨基，二人合唱《沉默是金》，Sam首次公開唱與張國榮合作嘅另一首歌《我未驚過》。
基仔第3次做Sam演唱會嘉賓，佢更將Sam親手做紀念牌拎上台，跟觀眾分享Sam嘅一個小秘密，基仔大讚契爺好細心又有愛，基仔叫全場1萬位觀眾一起大嗌「歌神許冠傑」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台