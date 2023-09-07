《歐洲鐵騎遊》9.9首播 張振朗難忘歐洲跌車 袁偉豪夾假返港陪寶兒待產…
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無線娛樂新聞台報導：《歐洲鐵騎遊》9.9首播 張振朗難忘歐洲跌車 袁偉豪夾假返港陪寶兒待產
袁偉豪同張振朗早前遠赴歐洲兩個禮拜拍攝節目《歐洲鐵騎遊》，呢日現身電視城出席記招，宣佈節目將於9月9號起逢星期六晚上8點半喺翡翠台播出，兩位鐵騎發燒友分享今次拍攝過程。
袁偉豪指最靚風景通常係行緊嗰陣見到，要靠車cam記錄或者腦海記憶回味，張振朗望繼續開拍，遊覽世界各地，更想招來更多車手，好似一個車隊咁出發，呢次難得可以去歐洲感受鐵騎旅程，袁偉豪笑指喺一條無限速高速公路飛馳，享受極速快感，令外母擔心兼有啲微言；張振朗最難忘喺歐洲第一次跌車，幸好並無大礙，事後張振朗未有同屋企人講，直到預告播出街，張母先得知此事。
袁偉豪同張振朗再合作一齊拍新劇，將喺深圳逗留個半月拍外景，老婆張寶兒預產期喺11月，袁偉豪早已向劇組夾期，到時放4日準備返港陪產，盡量希望唔影響劇組拍攝進度。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台