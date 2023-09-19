EYT好友會｜歡樂今宵聯歡會疫後復辦 二百台前幕後熱鬧相聚
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無線娛樂新聞台報導：經典直播節目《歡樂今宵》播出時每晚都為香港觀眾帶嚟無盡歡樂，而一眾台前幕後嘅年度聯歡晚會，疫情後今年再次復辦，唔少移居外地嘅藝員都返港出席盛會，逾二百人齊聚場面非常熱鬧，好似 仙杜拉 雷安娜 吳麗珠 林嘉華夫婦 吳雨 黃錦燊 陳百祥夫婦 夏雨 盧海鵬 劉丹 胡楓 羅蘭 寇鴻萍 鄧英敏 李龍基 蔡和平夫婦 李添勝 等等都齊齊現身。
叻哥呢日仲包辦全場月餅同紅酒，招待相識幾十年嘅好友。早前佢同秀姑同遊新彊，為 譚詠麟 慶祝生日，仲有佢哋結婚周年，呢日仲講返多年來相處嘅甜蜜回憶眨眼就過喇。
呢日 余慕蓮 亦都精神奕奕現身同一眾老友見面，雖然聲音比較沙啞，不過就中氣十足，仲話日日都會行公園運動一下呀。而修哥就因為眼晴不適，睇完醫生接受治療，所以要戴返副型仔黑超到場喇。
當年EYT節目每晚現場直播，就培養出人人都周身刀嘅好武功，陳欣健 就話當年有機會同波叔同場演出已經覺得非常夢幻，講起都津津樂道，至於 夏雨 就話大家經過木人巷嘅艱辛洗禮而 盧宛茵 同 潘冰嫦 等少女就成為一眾前輩師兄整蠱嘅好對象，仲有大量回憶都成為趣事呀。至於 李龍基 鄧英敏 亦都提到當年節目極考大家記性功夫，日復一日嘅磨練仲成為大家他日功力深厚嘅最佳訓練呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台