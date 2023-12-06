何廣沛親揭零腹肌原因預告與佘詩曼再有床戲 謝嘉怡陳庭欣為障礙賽練習…
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無線娛樂新聞台報導：《歡樂滿東華2023》即將喺12月16號舉行，何廣沛、鄭衍峰、謝嘉怡、何慈茵及孔德賢等一眾藝人呢日一齊為東華障礙賽進行練習。
有份擔任主持嘅何沛珈就話到時要食多幾啖飯，要有體力做好呢個騷，而陳庭欣大讚對方夠後生捱幾多個鐘都得，陳庭欣最期待延續打邊爐傳統。
謝嘉怡同何慈茵挑戰障礙賽考驗體能同協調平行，佢哋都話有難度，何慈茵笑指自己操gym咁耐，終於可以大展身手，何廣沛早前喺TVB台慶劇《新聞女王》半裸上身演出，被嫌棄冇腹肌得肚腩，何廣沛為自己平反零腹肌嘅原因，預告與佘詩曼會再有床戲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台