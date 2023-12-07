蓋鳴暉吳美英演粵劇折子戲 率先為東華籌得100萬善款
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無線娛樂新聞台報導：年度籌款盛事《歡樂滿東華2023》將於12月16日舉行，蓋鳴暉同吳美英呢日粉墨登場為粵劇折子戲錄影，項目率先為節目籌得100萬善款，令兩位粵劇名伶感到好鼓舞，蓋鳴暉知道歡滿東華成立超過30年，能夠獲得機構信賴，望籌得更多善款。吳美英近日榮升藝術總監，佢好謙虛話自己只係略盡綿力，新火相傳。
蓋鳴暉一聽到吳美英呢份心意當然好支持，更開口為業界打破傳聞，由於外間經常覺得粵劇有種好嚴肅感覺，蓋鳴暉就故意平反話：「其實我哋向來好玩得，要打破外界對粵劇好嚴肅及予人感覺沉默一面，大家要認識粵劇唔係古老，我哋係新潮文代，要新火相傳，希望多啲同學生互動，感染新一代鍾意粵劇文化。」
除咗提拔後輩之外，蓋鳴暉同吳美英同樣會四出登台將粵劇文化發揚光大，兩位預告即將有新搞作，過年時會有表演項目喺戲院上映，另外仲有個十年先做一次嘅大平清醮會演出，蓋鳴暉唔經唔覺已經參與咗四屆，即係橫誇四十年，獲得大家信賴令佢好高興。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台