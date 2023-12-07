蓋鳴暉吳美英演粵劇折子戲 率先為東華籌得100萬善款

無線娛樂新聞台報導：年度籌款盛事《歡樂滿東華2023》將於12月16日舉行，蓋鳴暉同吳美英呢日粉墨登場為粵劇折子戲錄影，項目率先為節目籌得100萬善款，令兩位粵劇名伶感到好鼓舞，蓋鳴暉知道歡滿東華成立超過30年，能夠獲得機構信賴，望籌得更多善款。吳美英近日榮升藝術總監，佢好謙虛話自己只係略盡綿力，新火相傳。