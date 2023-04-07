余香凝黃又南主演新片首映 首演黑色喜劇期待觀眾反應
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無線娛樂新聞台報導：由 余香凝 同 黃又南 主演嘅新片呢日舉行首映，呢日佢哋就齊齊現身戲院謝票喇。首次演出喜色喜劇嘅Jennifer就話非常期待觀眾嘅反應，而又南就話非常緊張結果，仲日日問導演票房同現場反應呀。
雖然忙開工又要謝票，不過身為人母嘅佢就話要同時兼顧囡囡，所以一有空餘時間就會陪小朋友玩喇。至於又南就已經開始準備新一部作品，仲要減肥Keep Fit，仲話會操返一副好Body同大家見面喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台