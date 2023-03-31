黃又南余香凝瞓身演床戲打頭陣 薛家燕望遇好劇本過戲癮
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無線娛樂新聞台報導：毛舜筠、黃又南、余香凝及楊偉倫等呢日出席《死屍死時四十四》電影首映禮，薛家燕、蘇玉華、潘燦良、葉蘊儀、蝦頭及廖子妤等前來捧場。
人見人愛嘅家燕姐早前偕《黃金萬両》演員開騷，佢讚江嘉敏首次登台臨場反應幾好，家燕姐睇完電影讚好多笑料，佢望遇到好劇本再過戲癮；黃又南同余香凝今次演兩公婆，首次合作即有激烈床戲，佢哋放盡演呢一幕，希望帶起呢齣戲。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台