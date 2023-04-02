StalkTalk丨黃又南分享拍床戲爆汗 余香凝制服誘惑夠瞓身
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無線娛樂新聞台報導：黑色喜劇《死屍死時四十四》最近上映，當中黃又南同余香凝飾演夫妻頗有新鮮感，佢哋接受TVB娛樂新聞台《StalkTalk》訪問暢談二人合作經過，黃又南首次與余香凝合作，即大玩制服誘惑，二人分享拍床戲尷尬搞笑位。
余香凝演前空姐因疫情冇咗份工，咁啱幕後又有兩位係前機組人員，幫忙改有趣對白，令呢場戲更加爆笑，戲中講黃又南同余香凝要拖屍，佢哋大讚演員非常敬業，黃又南由2001年開始拍電影，曾獲多位前輩陳果、陳少琪及惠英紅提點，黃又南逐一細數難忘嘅鼓勵說話。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台