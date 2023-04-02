StalkTalk丨黃又南分享拍床戲爆汗 余香凝制服誘惑夠瞓身

無線娛樂新聞台報導：黑色喜劇《死屍死時四十四》最近上映，當中黃又南同余香凝飾演夫妻頗有新鮮感，佢哋接受TVB娛樂新聞台《StalkTalk》訪問暢談二人合作經過，黃又南首次與余香凝合作，即大玩制服誘惑，二人分享拍床戲尷尬搞笑位。