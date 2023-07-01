死有對証｜吳若希阮浩棕日嘈夜嘈 陳曉華自爆沉迷人體奧秘

無線娛樂新聞台報導：新劇《死有對証》嘅一班演員，呢日一齊為劇集出席拜神儀式，有份演出嘅 吳若希 阮浩棕 陳曉華 馬貫東 韋家雄 王綺琴 同 王菲 等都齊齊以劇中造型現身拜神祈求拍攝順利。 而扮演一名港聞記者嘅Jinny同攝記Nic，就會合作發掘真相，但係呢日就話劇情中由朝就嘈到晚喇。