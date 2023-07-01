死有對証｜吳若希阮浩棕日嘈夜嘈 陳曉華自爆沉迷人體奧秘

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新劇《死有對証》嘅一班演員，呢日一齊為劇集出席拜神儀式，有份演出嘅 吳若希 阮浩棕 陳曉華 馬貫東 韋家雄 王綺琴 同 王菲 等都齊齊以劇中造型現身拜神祈求拍攝順利。 而扮演一名港聞記者嘅Jinny同攝記Nic，就會合作發掘真相，但係呢日就話劇情中由朝就嘈到晚喇。

佢哋之間文字同攝影嘅認知差異會點演繹就要睇劇先知，至於高級警官馬貫東就會同法醫Hera一樣有工作上嘅衝突，仲因為Hera嘅嚴重嘅強迫症搞到同唔同角色都會發生衝突，仲話自己一向對醫療仲有人體構造好有興趣咁話呀。

首次扮演夫婦嘅王綺琴同韋家雄，劇中雖然因為爭執而婚姻破裂，不過綺琴姐就話其實火花十足，鏡頭後被家雄搞到笑到收唔到聲喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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