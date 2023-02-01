毒舌大狀｜票房突破5千萬 圈中人現身特別場
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無線娛樂新聞台報導：由 黃子華 等人主演嘅《毒舌大狀》喺新年期間上映以嚟，票房勢如破竹已經突夏5千萬關口，而呢日有份演出嘅 柏天男 同 林小湛 就一齊現身特別場，仲有唔少圈中朋友慕名現身欣賞呀。
對新片有咁好成續，Adam就話自己始料不及，仲代台前幕後多謝觀眾支持呀，而小湛姐亦都話有絕佳嘅台前演員同幕後製作合作，先會有一部大家都睇完滿意嘅電影咋。Adam仲話票房如果過億就會開Live，觀眾有咩要求都冇問題咁話呀。而小湛姐就話緊接就會開拍一部杜棋峯執導嘅新作喇。
呢日現身嘅仲有久未在港露面嘅 苑瓊丹 ，早前感染新冠確診嘅佢，仲分享自己病後臉部甩皮，仲搞笑話自己可能係感染咗變種嘅「美麗株」，仲話自己中招後短短幾日就康復喇。苑仔又話近來集中火力喺內地專注直播帶貨，仲認為發展潛力龐大，所以會主力鑽研吓咁話呀。
而平時成日同老公耍花槍嘅 吳若希 就喺老公正日生日嘅日子，帶老公睇戲慶祝，仲話會送一堆健康產品比老公等佢補吓喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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