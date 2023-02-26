毒舌大狀｜謝君豪王丹妮上海宣傳 導演回憶煞科戲如舞台演出
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無線娛樂新聞台報導：榮登首部票房過億港產片嘅《毒舌大狀》除咗吸引唔少香港觀眾之外，連內地觀眾都一樣歡迎，而 謝君豪 王丹妮 同導演 吳煒倫 呢日就去到上海宣傳，佢哋仲以上海話同現場觀眾打招呼呀。
除咗觀眾被子華嘅投入演技迷倒之外，原來導演都話喺現場親眼睇到子華神嘅演出更加精彩，呢日吳煒倫就提到拍攝時嘅趣事，仲連全場都一齊拍手，仲話好似現場欣賞子華嘅舞台劇一樣呀。
素顏上陣演出嘅Louise，就話要非常感謝子華一直幫忙自己演出同入戲，身為經驗唔多嘅新演員，要非常多謝子華神嘅引導同幫助。呢日現場又有正攻讀法律嘅觀眾，指受到電影同君豪嗁角色所激勵，指自己會努力成為一名好律師，君豪亦同佢互相鼓勵呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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