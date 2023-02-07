毒舌大狀｜票房閃電破8千萬紀錄 子華帶演員現身千人宴慶功

無線娛樂新聞台報導：被指以當年疑案為藍本嘅賀歲電影《毒舌大狀》上映以來好評不絕，早前先宣佈成為歷來港產片票房三甲，票房上畫短短十幾日已經突破7千5百萬，而呢日台前幕後一齊現身喺旺角舉行嘅千人慶功宴招待觀眾，仲再宣佈票房已經衝破8千萬喇。