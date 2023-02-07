毒舌大狀｜票房閃電破8千萬紀錄 子華帶演員現身千人宴慶功
呢日嘅100圍觀眾齊集慶功宴，真係可以話係久違嘅熱鬧場面喇，有份演出嘅 黃子華 謝君豪 同 王丹妮 等演員一齊現身多謝觀眾，而子華仲話見到咁多支持嘅朋友齊聚非常開心，更估唔到票房攀升得咁快，更加爆演員之間對票房有一個賭注，話自己只係期望達到5千萬票房咋。
子華近日已經開始為4月公演嘅舞台劇排練，所以謝票活動較少出現，不過知道有黃牛黨以高價炒賣舞台劇門票時，佢就話各個單位已經出盡辦法防止，可惜依然有漏網之魚咁話，仲話連自己都欠周身飛債呀。
近年都流行票房數字理想時，演員會以唔同方式找數，呢日謝君豪就以佢當年嘅經典角色開金口，演繹咗「南海十三郎」嘅其中幾句，而女子組曾經話過電影每收100萬就會騷1cm美腿，嚟到今日8千萬要找數都幾襟計，呢日Louise就話照計要騷到後背喇。
而日前網上電影花絮當中，佢同 廖子妤 仲有 柏天男 曾經拍攝一段親密場面，不過就冇喺電影出現，呢日佢就話係幕後相討之後嘅結果，亦都對佢哋考慮同決定百分之百信任呀。
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