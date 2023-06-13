超級毛特兒大賽總決賽丨林夏薇周嘉洛讚八強實力非凡 鍾柔美有意帶七愛…
J2綜藝節目《超級毛特兒大賽》呢晚舉利總決賽，八強狗狗經過悉心打扮，再接受直播商品同狗狗問答環節考驗，最終由唐狗梳打奪得冠軍。
擔任星級評判嘅林夏薇同周嘉洛大讚八強實力非凡，林夏薇仲話自己曾經同過動物演戲，知道要佢哋配合係件好難嘅事，所以見到8強嘅表現就知道主人們畀咗唔少愛心。周嘉洛就話好多狗狗喺表現時都係一take搞掂，覺得佢哋同主人們都花咗唔少功夫。
主評判向海嵐就話好唔捨得一眾毛特兒，又覺得一眾主人嘅idea好厲利，向海嵐又話如果可以嘅真係希望八強都係冠軍呀。同樣唔捨得嘅仲有黃嘉雯，至於周奕瑋就話呢個決賽令佢有做緊大騷主持嘅感覺，加上當中有才藝同Q&A環節，贏咗又會繞場一周，令Jarvis覺得自己好似主持緊選美盛事香港小姐一樣。
問到如果舉辦第二屆，鍾柔美Yumi會唔會想由主持變身成參賽者，帶埋愛犬嚟參加？佢話想帶晒自己7隻狗狗嚟參加呀！
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