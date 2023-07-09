陳慧琳笑稱大仔劉昇黐身 盼對方盡快脫單勿當宅男
Kelly話自己從演咁多年，都未試過喺躉船上面唱歌，所以自己都期待咗呢個演出好耐。講到7月10號 就係大仔蝦餃仔 劉昇 嘅 14歲生日，Kelly就話都係同囝囝去食牛扒同切生日蛋糕，問到係咪要珍惜囝囝仲肯同自己一齊生日嘅時間？Kelly即刻眼神死咁話：「絕對唔會理我啦，咁我都想佢唔好理我嘅，唔好成日黐住我嘅，佢快啲出去識下啲女朋友，快啲啦！」之後Kelly呢個潮媽仲要加多句，話只要蝦餃仔唔好做宅男就可以，相當搞笑。
提到天后Coco李玟離世，一直視對方為偶像嘅Kelly都難掩傷痛，又自爆自己雖然向來形象開心樂觀，但其實都有沮喪時間。
呢日同場演出嘅仲有台灣出爐金曲歌王 HUSH 同陳柏宇等。嚟緊將會返加拿大舉行巡迴演唱會嘅陳柏宇，就透露演唱會加場嘅好消息喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！