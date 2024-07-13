2024濠玩夏水禮熱血開戰！Bob與金剛領軍水上奧運會前哨戰 精彩對決誰將成為MVP

水上奧運會精彩瞬間

隨著2024巴黎奧運會的腳步逼近，「濠玩夏水禮」的第三集也火熱開播。本集中，所有遊戲環節均與運動緊密相關，觀眾可以期待一場刺激的水上運動盛宴。本集由林盛斌（Bob）帶領的「喪玩隊」與金剛領軍的「好玩隊」展開激烈的對決。「喪玩隊」成員包括譚嘉儀、鄧伊婷、梁敏巧和陸浩明（6號），而「好玩隊」則由關楓馨（Fabi）、黃嘉雯（Carmaney）、關嘉敏（Carman）和吳天祐組成。

在浮墊劍擊推拉比賽中，「六號」陸浩明與關楓馨的對決異常激烈，而譚嘉儀與吳天祐的戰況也同樣精彩。「金剛無辜中頭獎？」的一幕更是讓場面笑料百出。此外，衝浪與排球的結合賽事中，「六號」陸浩明摘下眼鏡後展現了驚人的實力，而某位選手卻不慎「食波餅」，增添了比賽的趣味性。面對敵隊三位美女投手，「籃球架」天祐竟然選擇站定不動，讓對手得以輕鬆得分。

接力賽泳挑戰與結果

淺水游泳四式接力賽中，背泳代表關嘉敏表現出色，輕鬆領先。然而，由於隊友的表現不佳，最終被對手追上，使得勝負難以預料。此外，黃嘉雯與鄧伊婷之間的「蛙後之戰」也是本集的一大看點。究竟誰能在這場水上奧運會中脫穎而出，成為真正的MVP？觀眾們拭目以待。