永野芽郁自揭生活小習慣 新劇演惡女令人氣爆升

無線娛樂新聞台報導：有小綾瀨遙之稱嘅日本新生代國民妹妹永野芽郁，近年喺劇集大放異彩，收穫唔少女性觀眾，亦引嚟廣告商嘅垂青。呢日佢就拍攝一個護髮用品廣告，演繹和風回眸美人，佢言由於同平日自己嘅風格完全唔同，所以啱啱到場時都相當擔心。