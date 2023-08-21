永野芽郁自揭生活小習慣 新劇演惡女令人氣爆升
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無線娛樂新聞台報導：有小綾瀨遙之稱嘅日本新生代國民妹妹永野芽郁，近年喺劇集大放異彩，收穫唔少女性觀眾，亦引嚟廣告商嘅垂青。呢日佢就拍攝一個護髮用品廣告，演繹和風回眸美人，佢言由於同平日自己嘅風格完全唔同，所以啱啱到場時都相當擔心。
講起生活上嘅小習慣，永野芽郁自爆每次要展開一樣新事物時，佢都會着上全白嘅睡衣去瞓覺，但點解會有呢個習慣佢話自己都唔知呀。喺新劇一改形象演復仇惡女嘅永野芽郁，演出令觀眾眼前一亮，更令佢社交平台嘅粉絲暴漲，永野芽郁話而家開live嘅收看人數遠遠超出佢嘅想像呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台