警聲百二秒丨鄺潔楹江嘉敏瘋癲性格被導演揀中 嚇親現場工作人員

無線娛樂新聞台報導：江嘉敏同鄺潔楹呢日一齊拍攝短劇《警聲百二秒》，二人喺新劇《新四十二章》有不少對手戲，主要做搞笑擔當，二人再合作覺得好好玩，鄺潔楹笑言因為導演覺得佢哋夠癲，所以搵佢哋演《警聲百二秒》，鄺潔楹又指有少少嚇親現場啲工作人員。