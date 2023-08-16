江嘉敏澄清並非醫生送花 甜笑認有追求者：瘦唔瘦都有人追
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無線娛樂新聞台報導：江嘉敏近日喺社交平台連環出post放閃，留言話一星期送一紮花「寵壞咗我」，江嘉敏疑似蜜運中，傳佢戀上富貴醫生，江嘉敏拍攝《香港重案》時亦有澄清緋聞。
江嘉敏否認戀情，稱明白大家好關心佢戀愛呢條路，佢希望傳媒高抬貴手，江嘉敏續道：「身邊好多朋友都係圈外人，如果要將身邊嘅朋友，無論男男女女，私人生活被寫晒畀全世界睇，好似唔係幾好，身邊嘅朋友都話嚟緊唔敢同我食飯，怕被人影唔知寫咩，今次寫醫生朋友，下次會唔會寫護士朋友、律師朋友，令我身邊朋友有憂慮。」
江嘉敏甜笑認有追求者，澄清收花並非醫生所送：「話冇人追都冇人信啦！有認識唔同嘅朋友，同唔同嘅朋友了解吓，唔係我要就要，都係隨緣！而家專注工作先，大家好想我嫁得出，驚我嫁唔出咩？」江嘉敏好有自信咁話：「瘦唔瘦都有人追，唔同朋友都……了解吓先！花的確係唔同朋友送，fans之前係好誇張，一個禮拜送一紮畀我，朋友見到，知我鍾意花就落力啲送大紮啲。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台