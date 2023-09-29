AGA佛山開騷狀態勇 跳唱掀高潮 全場現燈海
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無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦今年七月宣布同鄭子邦嘅婚訊後，一直未有放下工作，接住喺8月就舉行首次紅館個唱圓夢，繼而再展開世界巡迴演出，AGA日前去到佛山開騷，今次係佢相隔五年重臨，獲期待已久嘅粉絲熱情支持，全場爆滿歡呼聲不斷。
AGA見到觀眾咁熱烈支持，一改平日唱情歌風範，落力跳唱多首快歌回饋粉絲。除咗歌舞演出之外，今次AGA仲要挑戰三層樓高嘅舞台，見佢非常投入，準備充足，同一班舞蹈員合體時簡直熱爆舞台。
經過連場勁歌熱舞後，AGA嚟到演唱會尾聲時就要求台下觀眾開着手機燈大合照，震撼嘅場面令大家都好感動，觀眾迅即大嗌encore留住偶像，令AGA難捨難離。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台