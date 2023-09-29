AGA佛山開騷狀態勇 跳唱掀高潮 全場現燈海

無線娛樂新聞台報導：AGA江海迦今年七月宣布同鄭子邦嘅婚訊後，一直未有放下工作，接住喺8月就舉行首次紅館個唱圓夢，繼而再展開世界巡迴演出，AGA日前去到佛山開騷，今次係佢相隔五年重臨，獲期待已久嘅粉絲熱情支持，全場爆滿歡呼聲不斷。